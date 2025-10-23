Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Активы ГНФАР превысили $70 млрд

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 10:34
    Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2025 года составили $70,16 млрд, что на 16,9% больше, чем на начало года.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за период январь–сентябрь 2025 года бюджетные доходы фонда достигли 13,07 млрд манатов, а расходы - $10,92 млрд манатов.

    ARDNF-in aktivləri 70 milyard dolları keçib

