Активы ГНФАР превысили $70 млрд

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2025 года составили $70,16 млрд, что на 16,9% больше, чем на начало года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за период январь–сентябрь 2025 года бюджетные доходы фонда достигли 13,07 млрд манатов, а расходы - $10,92 млрд манатов.