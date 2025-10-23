Активы ГНФАР превысили $70 млрд
Финансы
- 23 октября, 2025
- 10:34
Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2025 года составили $70,16 млрд, что на 16,9% больше, чем на начало года.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за период январь–сентябрь 2025 года бюджетные доходы фонда достигли 13,07 млрд манатов, а расходы - $10,92 млрд манатов.
Последние новости
10:43
Россия нанесла серию ударов по Украине минувшей ночью, есть погибшие и десятки раненыхДругие страны
10:43
ГНФАР снизил продажу валюты более чем на 24%Финансы
10:43
Орбан выступил за скорейшее прекращение войны в УкраинеДругие страны
10:34
Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
10:34
Активы ГНФАР превысили $70 млрдФинансы
10:34
В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человекПроисшествия
10:23
В Азербайджане завтра будут произведены все соцвыплатыСоциальная защита
10:23
ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении РоссииДругие страны
10:21