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Активы финансового сектора Азербайджана в прошлом году выросли на 3%

Активы финансового сектора Азербайджана в прошлом году выросли на 3% Активы финансового сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 63,6 млрд манатов или 51,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны и 81,9% от ненефтегазового ВВП.
Финансы
5 марта 2024 г. 13:57
Активы финансового сектора Азербайджана в прошлом году выросли на 3%

Активы финансового сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 63,6 млрд манатов или 51,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны и 81,9% от ненефтегазового ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет правительства, объем активов вырос на 3,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В банках сосредоточено 77,3% активов сектора против показателя 76,4% годом ранее. За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов снизилась с 20,8% до 19,7%, доля страховых компаний увеличилась с 2,6% до 2,8%, а доля инвестиционных компаний осталась на уровне 0,2%.

Правительство объясняет высокую долю НКО в активах передачей токсичных активов ОАО "Международный банк Азербайджана" небанковской кредитной организации "Аграркредит".

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Версия на английском языке - Assets of Azerbaijan’s financial sector surge
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın maliyyə sektoru ötən il aktivlərini 3 % artırıb

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