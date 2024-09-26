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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 9%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 9% 10:37
Финансы
26 сентября 2024 г. 10:45
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 9%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 сентября текущего года составили 49 млрд 567,7 млн манатов, что на 9,3% больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Кредиты, выданные клиентам, оцениваются в 24 млрд 547,5 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 19,6%, а доля кредитов в активах выросла с 45,2% до 49,5%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 9,6% - до 43 млрд 256 млн манатов. В том числе, депозитный портфель вырос на 9,4% и достиг 35 млрд 3,9 млн манатов, включая 13 млрд 891,8 млн манатов депозиты физических лиц, 21 млрд 112,1 млн манатов - вклады юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 13,2%, компаний - выросли на 7,05%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 2,4 раза и равны 44,8 млн манатов.

Капитализация банковского сектора выросла на 7,3% и оценивается в 6 млрд 311,7 млн манатов на 1 сентября.

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