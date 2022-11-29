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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 28%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 28% По данным на 1 ноября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 44 млрд 660,7 млн манатов.
Финансы
29 ноября 2022 г. 10:42
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 28%

По данным на 1 ноября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 44 млрд 660,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 27,7% больше по сравнению с показателем на 1 ноября прошлого года.

На чистые кредиты, выданные клиентам, пришлись 18 млрд 285,5 млн манатов из активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 23,4%, а доля кредитов в активах сократилась с 42,4% до 40,9%.

За отчетный период обязательства банков выросли на 30,6%, до 39 млрд 230,7 млн манатов, депозитный портфель вырос на 34% до 32 млрд 192,1 млн манатов. Из них 11 млрд 256,6 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 20 млрд 935,5 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 29,2%, а средства компаний в банках - на 36,7%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 27,4% и составили 268,6 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 10% и составил 5 млрд 430 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks’ assets up 28%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 28 %-dək artıb

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