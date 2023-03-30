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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19% На 1 марта текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 млрд 708,6 млн манатов.
Финансы
30 марта 2023 г. 15:45
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19%

На 1 марта текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 млрд 708,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,8% больше, чем на 1 марта прошлого года.

В структуре активов банков объем выданных клиентам чистых кредитов составил 18 562,6 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 16,2%, а доля кредитов в активах упала с 41,5% до 40,6%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 19,6% и достигли 39 млрд 972,5 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 20,35% и достиг 32 млрд 560,8 млн манатов. Из них 11 млрд 653,9 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 20 млрд 906,9 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 18,1 %, а средства компаний в банках - на 21,65%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 32,3% и составили 214,7 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 13,3% и составил 5 млрд 736,1 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks post about 19% growth in assets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 19 %-dək artıb

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