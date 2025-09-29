Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 12,3%

На 1 сентября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 55 млрд 672,4 млн манатов, что на 12,3% больше по сравнению с 1 сентября прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 26 млрд 981,5 млн манатов. За последний год кредитный портфель вырос на 9,9 %, а доля кредитов в активах снизилась с 49,5 % до 48,5 %.

В отчетном периоде обязательства банковского сектора выросли на 12,3 % - до 48 млрд 595,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 4,3% - до 36 млрд 517,8 млн манатов. Из них 15 млрд 86 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 21 млрд 431,8 млн манатов - юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 8,6%, а средства компаний в банках увеличились на 1,5%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились в 89,6 раза и составили 0,5 млн манатов.

Балансовый капитал сектора вырос на 12,1% и составил 7 млрд 077,1 млн манатов.