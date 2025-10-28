Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 10,4%

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 28 октября, 2025
    По состоянию на 1 октября 2025 года активы банковского сектора Азербайджана достигли 56,138 миллиарда манатов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, из этой суммы 27,55 миллиарда манатов приходятся на чистые кредиты, выданные клиентам. За год кредитный портфель банков увеличился на 9,5%, однако доля кредитов в общей структуре активов снизилась с 49,5% до 49,1%.

    Обязательства банков выросли на 12,2%, составив 48,97 миллиарда манатов. Из них депозиты достигли 36,59 миллиарда манатов - на 1,5% больше, чем годом ранее. При этом средства физических лиц выросли на 11%, а вклады юридических лиц сократились на 4,5%.

    Задолженность банков перед ЦБА резко снизилась - в 89,6 раза, до 0,5 миллиона манатов.

    Совокупный балансовый капитал банковского сектора за год увеличился на 14% и составил 7,17 миллиарда манатов.

    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 10 %-dən çox artıb

