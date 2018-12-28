Активы банковского сектора Азербайджана увеличились на 13 процентов

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 1 декабря 2018 года составили 29 827,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 13% по сравнению с показателем за прошлый год.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 10 655,7 млн манатов или 35,7% общего объема банковских активов. За год кредитный портфель банков расширился на 5,05%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 10% - до 25 579,7 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 18,1%, составив 18 571,2 млн манатов. Из них 7 989,9 млн манатов пришлось на депозиты физических, 8 376,4 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 8,8%, средства компаний - на 26,3%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 26,5% - до 403,1 млн манатов. В месячном исчислении данная цифра увеличилась на 8,5 млн манатов или 2,15%, то есть банки вновь начали заимствовать у ЦБА.

За год общий капитал кредитных организаций увеличился на 35,3%, составив 4 247,5 млн манатов.