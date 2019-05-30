​Активы банковского сектора Азербайджана сокращаются

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 мая составили 29 769,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 7,7% по сравнению с показателем на 1 мая прошлого года и сократились на 0,3% в месячном сравнении.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 11 261,5 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 15,4%, доля кредитов в активах увеличилась с 35,3% до 37,8%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 6,5% - до 25 349,3 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 10,9%, составив 18 801,6 млн манатов. Из них 8 625,2 млн манатов пришлось на депозиты физических, 10 176,4 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 10,4%, средства компаний - на 11,3%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 45,75% - до 248,2 млн манатов.

За год общий капитал кредитных организаций увеличился на 14,2%, составив 4 419,8 млн манатов.