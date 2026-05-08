Активы Bank BTB на сумму 295 млн манатов переданы ABB

Активы ОАО Bank BTB на сумму около 295 млн манатов переданы ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

По его словам, некоторое время назад Bank BTB обратился в ABB по вопросу трансфера вкладов. Аналогичное обращение поступило и со стороны Центрального банка Азербайджана.

"Эта инициатива соответствовала стратегическому плану развития ABB и целям по наращиванию активов", - отметил Ибрагимов.

Он сообщил, что основную часть переданных активов составляет кредитный портфель объемом 250 млн манатов. Из этой суммы около 70%, или 180 млн манатов, приходятся на ипотечные кредиты.

Ибрагимов отметил, что наряду с активами Bank BTB к ABB перешли и обязательства банка, включая средства клиентов.

"То есть средства клиентов также были переданы нам. Процесс был организован таким образом, что ни с одной стороны не поступило каких-либо жалоб. В течение нескольких дней были переведены как текущие, так и депозитные счета", - сказал он.

По словам главы ABB, речь идет примерно о 20 тыс. счетов и около 13 тыс. клиентов.

"Мы предложили клиентам: если хотите, можем вернуть ваши средства наличными вместе с процентами. Однако все заявили, что хотят перейти в ABB. Для них стать нашими клиентами было преимуществом. Это также свидетельствует о доверии к банковскому сектору", - подчеркнул Ибрагимов.

В свою очередь заместитель председателя правления ABB, главный финансовый администратор банка Наби Алиев сообщил, что ABB оценивает возможности выпуска облигаций на зарубежных рынках при ставке доходности в пределах 4,5-5,5%.

"На сегодняшний день для нас это приемлемые процентные ставки. Мы хотим привлечь долгосрочные средства для поддержки наших долгосрочных планов. Если условия будут выгодными, выпуск состоится. Если нет - естественно, делать этого не будем", - отметил он.

Алиев сообщил, что в настоящее время ABB находится на этапе выбора финансового института, который может выступить организатором размещения.

"Это может быть банк из США, Европы или стран Персидского залива", - сказал он.

По его словам, решение будет приниматься в зависимости от рыночной конъюнктуры, цен и предложений на тот момент:

"На сегодняшний день у нас нет серьезной, срочной потребности в финансировании для какой-либо ликвидности. Мы просто оцениваем эту возможность в целях более долгосрочного кредитования, более долгосрочной перспективы финансирования, диверсификации обязательств. Более точное решение по этому вопросу мы сможем объявить в ближайшие два-три месяца. Биржами, на которых будут выпущены эти облигации, могут быть как Лондонская биржа, так и другие площадки".