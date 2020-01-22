Акции компании Boeing потеряли 4% из-за задержек с 737 MAX

Акции американской аэрокосмической корпорация Boeing снизились на 4,03% в ходе торгов на бирже Nasdaq.

Как передает Report, об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Акции компании упали после заявления об очередной задержке возвращения в эксплуатацию самолетов модели 737 MAX.

Потери наблюдаются также у основных поставщиков компании, акции General Electric и Spirit AeroSystems потеряли 1,1% и 3,2% соответственно.

Ранее сообщалось, что Boeing временно прекратила сборку самолетов 737 MAX.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой - 346 человек.