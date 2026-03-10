Акции Kapital Bank переданы экосистеме Bir
10 апреля в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Kapital Bank.
Как сообщает Report, собрание пройдет в головном офисе банка по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Нефтчиляр, 153.
Повестка дня собрания включает передачу акций банка ООО "Экосистема Bir" с целью улучшения организационной структуры и повышения стандартов управления ООО PAŞA Holdinq в состав которого входит Kapital Bank и дочерней компанией которого является экосистема Bir.
Kapital Bank основан в 2006 году. Его уставный капитал составляет 265,85 млн манатов. Основным акционером банка является PAŞA Holdinq.
