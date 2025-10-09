Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 12:43
    Основные индексы Тель-Авивской фондовой биржи взлетели до новых рекордных значений в начале торгов на фоне оптимизма инвесторов в связи с соглашением между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении всех оставшихся заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Согласно данным Тель-Авивской фондовой биржи, базовый индекс TA-125 вырос на 2,1 %, в 38-й раз за этот год достигнув нового рекордного максимума. С начала года индекс вырос почти на 35 %, достигнув рекордных значений за последние недели на фоне надежд на то, что война подходит к концу.

    "Этот рост отражает волну оптимизма, захлестнувшую инвесторов. Наблюдается заметный рост акций компаний, занимающихся недвижимостью, на фоне ожиданий длительной стабильности в сфере безопасности и экономики", - цитирует газета слова руководителя отдела исследований Тель-Авивской фондовой биржи Сарита Бермана.

    Согласно данным биржи, национальная валюта Израиля шекель также продолжает укрепляться, подорожав примерно на 0,8% по отношению к доллару и торгуясь на уровне 3,254 шекеля за 1 доллар, что является самым высоким показателем с августа 2022 года.

