Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост после недельного падения

Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост, прервав самый продолжительный спад с января 2024 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи.

Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng поднялся после начала торгов на 1,21% (подъем на 308,33 пункта), до показателя 25 749,68.

Подъем продемонстрировал и индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, - его увеличение составило 1,11% (плюс 101,20 пункта), до 9 180,36.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 1,18% (плюс 69,62 пункта), до 5 992,88 пункта.

Как указывают брокеры, рост акций произошел на ожиданиях о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы США в октябре.