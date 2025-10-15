Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост после недельного падения

    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 09:07
    Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост после недельного падения

    Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост, прервав самый продолжительный спад с января 2024 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи.

    Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng поднялся после начала торгов на 1,21% (подъем на 308,33 пункта), до показателя 25 749,68.

    Подъем продемонстрировал и индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, - его увеличение составило 1,11% (плюс 101,20 пункта), до 9 180,36.

    Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 1,18% (плюс 69,62 пункта), до 5 992,88 пункта.

    Как указывают брокеры, рост акций произошел на ожиданиях о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы США в октябре.

    Гонконгская биржа акции ФРС США ценные бумаги

    Последние новости

    09:22

    Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2025)

    Финансы
    09:15

    Доллар подешевел на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

    Финансы
    09:07

    Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост после недельного падения

    Финансы
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2025)

    Финансы
    08:57

    Израиль откроет пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом

    Другие страны
    08:27

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:10
    Фото

    Заместитель председателя MHP Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США

    Другие страны
    07:48

    Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБР

    Другие страны
    Лента новостей