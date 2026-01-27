AKBA и Служба финансового мониторинга подписали меморандум о сотрудничестве

Ассоциация рынков капитала Азербайджана (AKBA) подписала меморандум о взаимопонимании со Службой финансового мониторинга (MMX) с целью расширения сотрудничества между государственным и частным секторами.

Об этом сообщили Report в Ассоциации.

Документ предусматривает развитие институционального и устойчивого партнерства, применение инновационных подходов и новых технологий, а также эффективный обмен информацией в сфере противодействия киберпреступности.

Стороны намерены совместно способствовать повышению прозрачности финансового сектора, снижению рисков и укреплению превентивных механизмов. Меморандум также охватывает обмен знаниями и опытом, а также реализацию совместных инициатив и проектов.