AKBA и Служба финансового мониторинга подписали меморандум о сотрудничестве
Финансы
- 27 января, 2026
- 15:39
Ассоциация рынков капитала Азербайджана (AKBA) подписала меморандум о взаимопонимании со Службой финансового мониторинга (MMX) с целью расширения сотрудничества между государственным и частным секторами.
Об этом сообщили Report в Ассоциации.
Документ предусматривает развитие институционального и устойчивого партнерства, применение инновационных подходов и новых технологий, а также эффективный обмен информацией в сфере противодействия киберпреступности.
Стороны намерены совместно способствовать повышению прозрачности финансового сектора, снижению рисков и укреплению превентивных механизмов. Меморандум также охватывает обмен знаниями и опытом, а также реализацию совместных инициатив и проектов.
