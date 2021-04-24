"Аграркредит" за счет средств Евросоюза выдал кредиты на 318 млн манатов

Цель программы - содействие ускорению экономических реформ в странах СНГ

Небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" в рамках проекта "Кредитование сельских местностей" до сих пор выдала кредиты более 27 тыс. субъектам предпринимательства.

Как передает Report, об этом сказал председатель правления организации Мамед Мусаев.

По его словам, в рамках этого проекта обеспечены в целом кредиты на сумму 318,8 млн манатов.

Проект "Кредитование сельских местностей" проводится в рамках программы Евросоюза TACİS. Цель программы - содействие ускорению экономических реформ в странах СНГ.

Напомним, что "Аграркредит" был создан в 2004 году. Его уставной капитал составляет 22 669 млн манатов. НБКО на 100% принадлежит государству.