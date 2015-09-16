​Агентство Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Японии

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) снизило кредитный рейтинг Японии с уровня "AA-" до "A+", прогноз по рейтингу стабильный.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, снижение кредитного рейтинга и прогноза по рейтингу связано с сомнениями относительно успешности шагов правительства по оживлению экономики и устранению дефляции в ближайшие 2-3 года.

Аналитики S&P считают, что внутренний долг Японии в размере 54 трлн. иен (450 млрд. долларов) затруднит реализацию правительством мер по увеличению кредитования в стране.