Агентство Report: В Азербайджане резко выросли потребительские расходы

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года доходы на душу населения в Азербайджане относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 4,1%, составив 3 229,5 манатов или же в среднем 322,9 маната в месяц.

Как сообщает Report, за этот период из общей суммы своих денежных доходов, составляющих 30,4 млрд манатов, населением 70,0% было потрачено на потребление, 9,1% - на налоги, социальное страхование и добровольные членские взносы, 2,7% - на погашение процентов по кредитам, 18,2% - на накопление. После выплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 27,6 млрд манатов, что на 6,0% больше по сравнению с прошлым годом.

Аналитики Report отмечают, что при макроэкономическом анализе также проводится сравнение средств, направленных на конечное потребление и накопление. За отчетный период население Азербайджана потратило 21,3 млрд манатов на конечное потребление, что на 22,4% больше соответствующего показателя в прошлом году. В то же время объем средств, направленных на накопление, за 10 месяцев этого года составил 5,62 млрд манатов, что на 6,8% больше чем в прошлом году.

"Таким образом, в этом году население резко увеличило конечное потребление и, хотя в результате вырос объем накоплений, темпы его роста несравнимы с темпами роста конечного потребления. В абсолютных цифрах картина еще более ясна. Так, хотя объем средств, направленных на конечное потребление, то есть потребительских расходов увеличился на 3,9 млрд манатов, накопления составили всего лишь 360 млн манатов. Это свидетельствует о том, что на потребительском рынке Азербайджана произошли отрицательные изменения, что отрицательно влияет на накопительную способность населения. То есть, на фоне не очень больших демографических изменений на потребительском рынке произошло резкое подорожание", - отмечают эксперты Агенства.

Но в целях объективности, аналитики Report считают, что возникшая ситуация имеет и положительное объяснение: "Это связано с естественным ростом потребительских расходов населения, то есть население направляет свое внимание не на накопления, а на покупку товаров. Это в свою очередь является положительным обстоятельством, так как когда в стране внимание население больше направлено на накопление, это свидетельствует о наличии определенных макроэкономических и социальных ожиданий. В качестве исключения можно отметить массовую закупку золота и недвижимого имущества в кризисных ситуациях. Однако в Азербайджане не наблюдается никакого ажиотажа в этой сфере. И, наконец, рост затрат населения является показателем здоровой экономики и высокого доверия, оказываемого ему населением.