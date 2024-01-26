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На таможенном посту "Красный мост" ожидают 400 автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" ожидают 400 автомобилей На таможенном посту “Красный мост” на азербайджано-грузинской границе ожидают 400 автомобилей.
Финансы
26 января 2024 г. 15:06
На таможенном посту Красный мост ожидают 400 автомобилей

На таможенном посту “Красный мост” на азербайджано-грузинской границе ожидают 400 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве заявили, что на таможенном посту "Самур" ожидают 30 грузовых автомобилей, на таможенном посту "Мазымгара" – 15, на таможенном посту "Астара" – 304, а на таможенном посту "Билясувар" – 47 грузовиков.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве ожидающих грузовых автомобилей на таможенных постах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində rekord sayda yük maşını gözləyir

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