На таможенном посту "Красный мост" ожидают 400 автомобилей

На таможенном посту “Красный мост” на азербайджано-грузинской границе ожидают 400 автомобилей.

На таможенном посту “Красный мост” на азербайджано-грузинской границе ожидают 400 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве заявили, что на таможенном посту "Самур" ожидают 30 грузовых автомобилей, на таможенном посту "Мазымгара" – 15, на таможенном посту "Астара" – 304, а на таможенном посту "Билясувар" – 47 грузовиков.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве ожидающих грузовых автомобилей на таможенных постах", - говорится в сообщении.