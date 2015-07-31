​Агентство Moody's снизило рейтинг Bank of Baku - ОБНОВЛЕНО

Первая новость дана в 11:08

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по депозитному рейтингу ОАО Bank of Baku со "стабильного" на "негативный".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, Moody's сохранило долгосрочный рейтинг банка по депозитам в местной и иностранной валюте на уровне "B1".

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Изменение прогноза объясняется снижением качества и сокращением прибыльности активов банка. Среди других причин агентство указывает ослабление кредитоспособности клиентов, нехеджирование валютных рисков, растущая инфляция и повышение себестоимости финансовых ресурсов.

Moody's заявляет, что отрицательный тренд качества активов в будущем окажет серьезное воздействие на прибыль банка. Увеличение объема потребительских кредитов банка в последние годы после февральской девальвации национальной валюты снизило качество активов. Отметим, что доля потребительских кредитов в иностранной валюте составляет 28% совокупного кредитного портфеля Bank of Baku. Агентство отмечает, что ускорение инфляции в стране снижает доходы кредитополучателей, вследствие чего затрудняется процесс выплаты ими кредитных задолженностей.

В то же время, агентство положительно оценивает рост показателей отношения первичной прибыли к средней стоимости активов с 11,9% в 2013 году до 13,1% в 2014 году, снижение показателей отношения расходов к доходам с 36,8% в 2013 году до 33,8% в 2014 году. Несмотря на это, прогнозируется, что из-за подорожания местных кредитных ресурсов в ближайшие 12-18 месяцев банк не получит прибыли или она будет незначительной.

Агентство отмечает, что в ближайшие 12-18 месяцев банк сможет покрыть убытки благодаря тому, что капитал первого уровня банка на конец 2014 года составлял 12,4%, коэффициент адекватности капитала - 21,3%, а покрытие резервами проблемных кредитов находится на уровне 123%.

В отчете говорится, что повышение рейтинга банка в ближайшие 12-18 месяцев не представляется возможным, однако возможно вновь изменение прогноза на "стабильный". Это будет зависеть от повышения качества активов и увеличения капитализации.