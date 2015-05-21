​Агентство Fitch утвердило рейтинг Азербайджанского ипотечного фонда

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В мае текущего года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings провело очередную оценку деятельности Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Как сообщает Report, по итогам оценки рейтинг по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте был утвержден на уровне BBB - со стабильным прогнозом.

Как известно, Fitch Ratings в 2010 году приравняло кредитный рейтинг Азербайджанского ипотечного фонда к суверенному рейтингу страны.

По информации агентства, приравнивание рейтинга к суверенному рейтингу страны объясняется статусом АИФ как государственной структуры, механизмом поддержки, а также жестким контролем со стороны Центрального банка и важнейшей ролью в финансировании государственной жилищной политики.

На данный момент АИФ с помощью уполномоченных кредитных организаций обеспечивает выдачу населению с низкими и средними доходами ипотечных кредитов под ставки ниже рыночных. До сегодняшнего дня по линии Ипотечного фонда выдано 16,7 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 670 млн. манатов.