​Агентство Fitch снизило рейтинг АИФ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг в национальной и иностранной валюте Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) с "BBB-" до "BB+". Как сообщает Report, агентство утвердило негативный прогноз по рейтингу. Кредитный рейтинг АИФ соответствует суверенному рейтингу Азербайджана.

Напомним, что 26 февраля агентство Fitch снизило суверенный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до "BB+", изменило прогноз по рейтингу на "негативный". Агентство подчеркивает, что изменения в кредитном рейтинге АИФ зависят от возможных изменений суверенного рейтинга Азербайджана.