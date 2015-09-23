​Агентство Fitch повысило рейтинг двух банков Азербайджана

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Международное кредитное агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента азербайджанских банков Kapital Bank и Pasha Bank до уровня "BB-". Агентство увеличило устойчивый рейтинг Kapital Bank с "b" до "b+" и подтвердило рейтинг Access Bank на уровне "BBB-".

Как сообщает Report, основанием для пересмотра агентством рейтинга стала вероятность поддержки обоих банков со стороны правительства Азербайджана в случае, если в этом возникнет необходимость, а также финансовое оздоровление Международного банка Азербайджана (МБА).

Агентство отмечает, что Kapital Bank и Pasha Bank, принадлежащие Pasha Holding, обладают 14,1% совокупного депозитного портфеля (Kapital Bank - 6%, Pasha Bank - 8,1%), 8,8% совокупного кредитного портфеля (Kapital Bank - 5,6%, Pasha Bank - 3,2%), что делает их второй по величине банковской группой после МБА. Помимо этого, Fitch также рассматривает положительно роль Kapital Bank в распространении пенсий и других социальных выплат через крупнейшую филиальную сеть.

Отмечено, что за первое полугодие 2015 года проблемные кредиты составляли 0,5% совокупных потребительских кредитов. Наряду с проблемами качества активов в сфере корпоративного сектора, беззалоговое кредитование строительного бизнеса привело к росту проблемных кредитов в структуре кредитного портфеля по корпоративным клиентам до 26%. Тем самым доля проблемных кредитов выросла до 9%. Несмотря на это, в 2013-2014 годах Kapital Bank увеличил капитал на 100 млн. манатов, а коэффициент адекватности в первом полугодии 2015 года достиг 19,2%.

Агентство отмечает, что, несмотря на снятие клиентами 34% денежных средств со своих счетов по состоянию на 1 сентября 2015 года, банк смог устоять за счет подушки ликвидности.

Устойчивый рейтинг Pasha Bank отражает высокий уровень капитализации и качество активов. Наряду с этим, повышению рейтинга мешают слабая операционная среда и высокие убытки по кредитам. В первом полугодии 2015 года коэффициент адекватности Pasha Bank составил 20,4%.

Помимо этого отмечается, что рейтинги Kapital Bank и Pasha Bank могут вырасти с увеличением их рыночной доли и повышением суверенного рейтинга Азербайджана.

Агентство Fitch обосновало подтверждение рейтинга Access Bank на уровне "BBB-" финансовой поддержкой банка акционерами из зарубежных финансовых институтов, а также оказываемой банку помощью в сфере управления рисками. В то же время агентство отмечает некоторые колебания в вопросе своевременного оказания помощи банку, что объясняется трудностями в принятии акционерами единого решения.