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    Агентство Fitch понизило рейтинг РФ до BBB- с негативным прогнозом

    Прогноз негативный

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг России с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

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