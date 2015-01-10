Агентство Fitch понизило рейтинг РФ до BBB- с негативным прогнозом
Агентство Fitch понизило рейтинг РФ до BBB- с негативным прогнозом
Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг России с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Report со ссылкой на ТАСС.
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News DepartmentАвтор новости
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