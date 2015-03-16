​AGBank анонсировал повышение капитализации

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ ОАО AGBank с целью минимизации воздействия девальвации национальной валюты на деятельность банка намерено в течение 2015 года повысить капитализацию. Как передает Report со ссылкой на головной офис банка, об этом заявил заместитель председателя правления AGBank Афган Джалилов.

"Коммерческие банки, которых в некорректные условия поставила недавняя девальвация национальной валюты, не намерены сидеть сложа руки. Ухудшение операционной среды, как следствие девальвации, отмеченное агентством FitchRatings, привело к снижению на ступень прогнозов по рейтингу ряда банков Азербайджана, включая AGBank. Это решение не означает снижения самого рейтинга банка, а лишь акцентирует наше внимание, как заказчика оценки рейтинга, на потенциальные угрозы и риски. Разумеется, никакого прогноза о дефолте, а тем более банкротстве Fitch ни по одному азербайджанскому банку не делал", - отметил Ф.Джалилов.

Он также подчеркнул, что снижение капитала в результате девальвации – техническое явление, которое имеет такие же технические инструменты решения: "При снижении капитала везде и всегда за счет текущей прибыли и дополнительных вливаний со стороны акционеров наращивается капитализация. Именно это мы, как AGBank, вместе с нашими акционерами собираемся сделать в течение этого года".

Напомним, что на прошлой неделе агентство Fitchснизило прогноз по рейтингам 4 коммерческих банков Азербайджана из группы рейтингуемых им кредитных организаций.