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Агаларов: Объем инвестиций в курорт на Каспии может достигнуть $1 млрд к 2025 году

Агаларов: Объем инвестиций в курорт на Каспии может достигнуть $1 млрд к 2025 году Объем инвестиций в строительство комплексного курорта Sea Breeze на Каспийском море в Азербайджане может достигнуть 1 млрд долларов к 2025 году.
Финансы
30 мая 2023 г. 16:45
Агаларов: Объем инвестиций в курорт на Каспии может достигнуть $1 млрд к 2025 году

Объем инвестиций в строительство комплексного курорта Sea Breeze на Каспийском море в Азербайджане может достигнуть 1 млрд долларов к 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС девелопер проекта, российский бизнесмен Эмин Агаларов.

"В текущий момент объем инвестиций в проект, внешних и моих собственных, составляет около 700 млн долларов, но я думаю, что в ближайшие несколько лет примерно на 1 млрд долларов можем рассчитывать", - сказал он. Агаларов уточнил, что в проекте уже возведено около 500 тыс. кв. м недвижимости, сейчас в стадии строительства находится около 50 разноформатных зданий, от коттеджей до крупных отелей, в ближайший год планируется запустить строительство еще около 100 зданий.

Среди знаковых проектов курорта, которые пока находятся на стадии идеи и концепции, он назвал концертный зал в форме Колизея на 10 тыс. мест и отель на насыпном острове в виде круизного корабля под названием Caspian Dreamliner. "Стоимость такого проекта - 200-250 млн долларов. Если получу разрешение, сразу приступлю", - сказал он.

Создание поселка Sea Breeze на берегу Каспийского моря в пригороде Баку началось в 2005 году со строительства пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Сейчас проект включает уже введенную или планируемую к строительству жилую и коммерческую недвижимость, в том числе комплексы апартаментов, резиденции, виллы, отели, рестораны и торговые комплексы, а также социальную инфраструктуру. Общая площадь освоения территории составляет около 450 га.

Эмин Агаларов - российский бизнесмен и певец азербайджанского происхождения, сын президента Crocus Group Араза Агаларова. Занимается девелоперским и ресторанным бизнесом, является президентом медиахолдинга "Жара".

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Версия на азербайджанском языке Emin Ağalarov: “2025-ci ilədək Xəzərdəki kurort kompleksinə investisiyaların həcmi 1 milyard dollara çata bilər”

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