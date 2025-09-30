ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

В Тарифный совет не поступало никаких обращений по поводу повышения тарифов на воду в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Азербайджанского государственного водного агентства (ADSEA) Ильхам Байрамов.

По его словам, основная цель - стимулировать более эффективное использование воды:

"Для предотвращения расточительства целесообразно применять дифференциальные тарифы в соответствии с расходом воды. В подготовленных предложениях изучен опыт десятков стран и учтены мнения международных консалтинговых компаний. Окончательные предложения будут представлены правительству, Кабинету министров и Тарифному совету, а также вынесены на общественное обсуждение".