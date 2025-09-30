Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 18:05
    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    В Тарифный совет не поступало никаких обращений по поводу повышения тарифов на воду в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Азербайджанского государственного водного агентства (ADSEA) Ильхам Байрамов.

    По его словам, основная цель - стимулировать более эффективное использование воды:

    "Для предотвращения расточительства целесообразно применять дифференциальные тарифы в соответствии с расходом воды. В подготовленных предложениях изучен опыт десятков стран и учтены мнения международных консалтинговых компаний. Окончательные предложения будут представлены правительству, Кабинету министров и Тарифному совету, а также вынесены на общественное обсуждение".

    ADSEA Тарифный совет расход воды Ильхам Байрамов
    ADSEA israfın qarşısını almaq üçün diferensial tariflərin tətbiqini təklif edir

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей