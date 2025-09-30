ADSEA israfın qarşısını almaq üçün diferensial tariflərin tətbiqini təklif edir
Maliyyə
- 30 sentyabr, 2025
- 17:39
Azərbaycanda su tariflərinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına hər hansı bir müraciət edilməyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Agentliyinin (ADSEA) sədr müavini İlham Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, əsas məqsəd sudan daha səmərəli istifadəni təşviq etməkdir:
"İsrafın qarşısını almaq üçün su sərfiyyatına uyğun diferensial tariflərin tətbiqi məqsədəuyğundur. Hazırlanan təkliflərdə onlarla ölkənin təcrübəsi öyrənilib və beynəlxalq məsləhətçi şirkətlərin rəyləri nəzərə alınıb. Yekun təkliflər hökumətə, Nazirlər Kabinetinə və Tarif Şurasına təqdim olunacaq, həmçinin ictimai müzakirəyə çıxarılacaq".
Son xəbərlər
18:09
Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıbDigər
18:03
Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"Energetika
18:02
ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyikDigər ölkələr
18:01
Foto
Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
17:58
Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayırDigər ölkələr
17:55
SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"Energetika
17:53
Foto
Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşübXarici siyasət
17:50
BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdırDigər ölkələr
17:49
Foto