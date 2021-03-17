Администрация Байдена готовит первое за 30 лет повышение налогов в США

Независимый анализ налогового плана кампании Байдена показал, что за десять лет он принесет 2,1 триллиона доллара США

Администрация президента Джо Байдена планирует инициировать первое крупное повышение федеральных налогов в США с 1993 года ради финансирования долгосрочной экономической программы, разработанной как продолжение его законопроекта о борьбе с пандемией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В отличие от антикризисной программы поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов США, новая инициатива будет еще более масштабной и потребует расширения источников финансирования.

Ожидается, что Белый дом предложит ряд повышений налогов, в основном повторяющих предложения Байдена в ходе предвыборной кампании 2020 года, сообщили четыре собеседника агентства.

Повышение налогов также, вероятно, будет включать в себя отмену инициированных предыдущим президентом Дональдом Трампом в 2017 году изменений, которые снизили налоговую нагрузку для корпораций и богатых американцев.

По словам источников агентства, в настоящее время планируются или рассматриваются следующие предложения: повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%; отмена налоговых льгот компании с ограниченной ответственностью, повышение ставки подоходного налога для физлиц, зарабатывающих более 400 тысяч долларов США в год, а также расширение базы для налога на наследство и повышение ставки налога на прирост капитала для физлиц, зарабатывающих не менее 1 миллион доллара США в год.

Независимый анализ налогового плана кампании Байдена, проведенный Центром налоговой политики, показал, что за десять лет он принесет 2,1 триллиона доллара США, хотя план администрации, вероятно, будет меньше.

Общая долгосрочная программа стимулирования экономики еще не обнародована, но аналитики предполагают, что она составит от 2 до 4 триллионов долларов США. Белый дом заявлял, что план будет опубликован после подписания законопроекта о помощи COVID-19.

Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом 1,9 триллиона долларов США.

Окончательная версия законопроекта предусматривает прямые выплаты большинству американских налогоплательщиков, чьи годовые доходы не превышают 80 тысяч долларов США (160 тысяч долларов США для супружеских пар) по 1 400 долларов США на человека. На эти расходы планируется потратить 400 миллиардов долларов США.

Кроме того, предусмотрена выплата федерального пособия по безработице в размере 300 долларов США в неделю для 9,5 миллиона человек, оставшихся без работы.

Еще 350 миллиардов долларов США будет выделено в виде финансовой помощи правительствам штатов и местным властям.

"План спасения Америки" также включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям.