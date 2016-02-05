ADIF назначен ликвидатором Bank of Azerbaijan

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) назначен ликвидатором ОАО Bank of Azerbaijan. Как сообщает Report, постановлением Бакинского административно-экономического суда №1 банк объявлен банкротом, начата процедура банкротства, а ADIF назначен ликвидатором.

Исполнительный директор ADIF Азад Джавадов сообщил Report, что банкротство банка не является основанием для непогашения кредитов, взятых физическими и юридическими лицами, и в отношении лиц, не производящих своевременные выплаты, будут предприняты меры в соответствии с законодательством.

Требования в отношении объявленного банкротом банка принимаются ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня опубликования этого объявления.