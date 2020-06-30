​ADIF контролирует 12% акций Бакинской фондовой биржи

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) контролирует 11,9% акций ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) посредством трех банков, ликвидатором которых является.

Об этом стало известно в результате расчетов Report.

Речь идет о United Credit Bank, DеmirBank и AGBank, лицензии которых были аннулированы в 2016, 2017 и 2020 годах соответственно. Из них первые 2 являются прямыми акционерами BFB, каждый из которых имеет по 4,76% (в целом 9,52%).

AGBank получил совместную долю в размере 4,76% в БФБ через ООО Caspian Financial, созданную совместно с британской инвестиционной компанией Kazimir Partners в 2009 году. До закрытия этой компании англичане контролировали 2,4% акций AGBank. В Caspian Financial доля Kazimir Partners составила 51%, а азербайджанского банка - 49%. Таким образом, доля AGBank на бирже косвенно составила 2,33% (4,76% * 0,49).