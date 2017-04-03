AccessBank запустил мобильное приложение myAccess

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ AccessBank представил клиентам новое мобильное приложение myAccess.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

По информации, приложение myAccess разработано на основе платформ Android и iOS и предоставляет клиентам возможность осуществлять банковские операции в предельно простой и удобной форме.

“Образ жизни людей стремительно меняется, смартфоны становятся неотъемлемой частью их личной и деловой жизни. Естественно, с развитием цифровых технологий меняются и каналы обслуживания клиентов. Опыт последних лет показывает, что по мере того, как растет количество пользователей нашей услуги онлайн банкинга, потребность людей в физическом обслуживании уменьшается. Благодаря цифровому банкингу расширяется географический охват обслуживания клиентов, продукты и услуги банка становятся более доступными для них независимо от их местонахождения. Мы осознаем, что в будущем преимущество будет у тех банков, которые меняя свою бизнес-модель, активно переводят операции в цифровые каналы и трансформируют свою сеть обслуживания”, - прокомментировал заместитель председателя правления AccessBank Анар Гасанов.

Отметим, что услуга мобильного банкинга myAccess, обеспечивающая высокую безопасность операций, будет постоянно обновляться, дополняясь новым функционалом. Приложение myAccess уже возможно загрузить из AppStore и GooglePlay.

Напомним, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.