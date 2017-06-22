AccessBank запускает новую кампанию

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В связи с 15-летием AccessBank запускает кампанию под названием "Лето улыбнётся Вам!", в рамках которой клиенты могут заработать 8 планшетов Samsung Galaxy, 4 смартфона Apple IPhone 7 и 2 путёвки на двоих в Анталью, Турция.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в лотерее могут участвовать физические лица – держатели платежных карт Mastercard, выпущенных со стороны AccessBank.

Для этого им необходимо осуществить безналичные операции в период с 22 июня по 20 августа (включительно) в любом обьекте торговли и услуг либо онлайн как на территории страны, так и за ее пределами.

Для получения права на участие в лотерее общая сумма операций, совершенных в течение указанного срока, должна быть не менее 20 манатов. Совокупность различных оплат на общую сумму в 20 манатов даёт владельцу карты один шанс на участие в лотерее. Количество шансов не ограничено.

Лотерея состоит из двух тиражей – в 1-м тираже 31.07.2017-го года будут разыграны шансы, приобретенные по операциям, осуществленным в период с 22 июня по 20 июля включительно, а во 2-м тираже 30.08.2017-го года - в период с 21 июля по 20 августа включительно.