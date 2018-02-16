AccessBank запускает кредитную кампанию для садоводов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ AccessBank, постоянно оказывающий поддержку различным секторам сельского хозяйства, начинает кредитную кампанию для садоводов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, кампания продлится до 30 апреля 2018 года.

В этот период лица, занимающиеся сельским хозяйством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить льготный период до 12 месяцев, а также скидку до 3% на годовую процентную ставку в этот период. Кроме того, клиенты могут сами составить график оплаты по кредиту в соответствии с особенностями своего бизнеса.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в контактном центре по номеру 151.

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн манатов. Банк имеет 100% иностранный капитал, который принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).