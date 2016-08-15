​Accessbank внедрил очередное новшество в Азербайджане

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ ЗАО Accessbank впервые предоставил возможность познакомиться со своими филиалами в формате 360 градусов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении банка.

Этим летом Facebook запустил функцию поддержки фотографий. Таким образом, Facebook стал первым из социальных сетей, кто внедрил 360-градусные фото в свою ленту. Фотографии в формате 360 градусов аналогичны видео в формате 360 градусов.

Будучи открытым к технологическим новшествам и ориентированным на совершенствование предоставляемых банковских услуг, Accessbank предоставил клиентам возможность познакомиться с филиалом "Хагани" в формате 360 градусов (https://www.facebook.com/AccessBankAz/). Благодаря новшеству, каждый желающий заранее сможет увидеть филиал и предварительно получить информацию о предлагаемых услугах.

Напомним, что Accessbank начал деятельность в 2002 году под названием Азербайджанский банк микрофинансирования, в 2008 году осуществлен ребрендинг банка. Уставный капитал Accessbank равен 85 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 20 млн. акций с номинальной стоимостью 4,25 манатов каждая.

Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), немецкий банк развития KfW (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) (3,47%).