AccessBank признан лучшим банком года

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Одно из престижнейших международных финансовых изданий The Banker, входящий в группу Financial Times Ltd., вручило AccessBank награду в номинации "Лучший банк года в Азербайджане" на церемонии награждения, прошедшей 7 декабря в Лондоне.

Как сообщает Report, данная награда присуждается банку в четвертый раз за последние шесть лет.

"Мы очень рады признанию со стороны столь влиятельного и авторитетного издания как The Banker. Данная награда отражает упорный труд и приверженность своему делу всей команды AccessBank, все также стремящейся предоставлять высококачественные услуги клиентам, несмотря на непростые экономические условия", - сказал председатель правления AccessBank Михаэль Хоффманн.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank занимается кредитованием микро и МСБ предприятий. Банк обладает широкой филиальной сетью в Азербайджане, где работают свыше 1800 человек. Агентство FitchRatings подтвердило рейтинг AccessBank на уровне BB+, который является наивысшим рейтингом среди всех банков Азербайджана.