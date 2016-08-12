​AccessBank организовал акцию для абитуриентов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники филиала "Газах" AccessBank организовали интересную акцию для абитуриентов под названием "Успешное будущее – за образованием". Как сообщает Report со ссылкой на банк, акция проходила в 2 этапа.

На первом этапе психолог, приглашенный на мероприятие, дал ценные рекомендации выпускникам, готовящимся к поступлению в вузы, на тему "Как избавиться от экзаменационного стресса". Далее абитуриенты были приглашены в AccessBank, где побывали в различных отделах и поближе познакомились с банковской работой.

На втором этапе была организована встреча с молодыми людьми, которые стали студентами и набрали на экзаменах свыше 600 баллов. Студентам были подарены карты AccessBank c деньгами на счету и бесплатное подключение к системе интернет банкинга myAccess на год.

На доске, отведенной специально для этой цели, студенты поделились своими мыслями об AccessBank, а также привели свои предложения и размышления по поводу того, какая ценность сейчас придается молодежи и образованию. Они отметили, что данная акция стала для них чем-то новым и помогла снять стресс после напряженного, сложного периода подготовки к экзаменам.