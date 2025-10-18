АБР выразил готовность софинансировать проекты с Тюркским инвестиционным фондом

Азиатский банк развития (АБР) и Тюркский инвестиционный фонд (TIF) обсудили возможности софинансирования проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на TIF, обсуждения состоялись в рамках встречи президента фонда Багдада Амреева с вице-президентом АБР Инмином Яном (Yingming Yang).

Б. Амреев подчеркнул, что Фонд стремится укреплять торговое, инвестиционное и экономическое сотрудничество между тюркскими странами и способствовать усилению их связей с мировой экономикой.

На ранних этапах деятельности TIF сосредоточится на софинансировании трансграничных проектов, направленных на развитие внут­рирегиональной связанности и экономической интеграции.

Генеральный директор фонда Рамиль Бабаев выразил готовность TIF к установлению более тесных связей с АБР и обозначил несколько направлений, по которым можно начать сотрудничество.

В свою очередь, вице-президент АБР рассказал о текущих проектах сотрудничества, реализуемых АБР в странах, охватываемых деятельностью TIF, и поделился своим видением налаживания плодотворного взаимодействия с Фондом.

И. Ян отметил, что региональная направленность TIF хорошо согласуется с приоритетами АБР, и подчеркнул, что Банк открыт к софинансированию проектов, продвигающих общие цели.

Вице-президент АБР выразил уверенность, что сотрудничество с TIF может привести к более сильным и эффективным результатам в регионе.

Стороны договорились начать технические консультации для выработки рамок сотрудничества и создания основы для долгосрочного партнерства между TIF и АБР.

Отметим, что Тюркский инвестиционный фонд был учрежден 18 мая 2024 года Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Его цель - поддержка государственных и частных проектов в тюркоязычных странах, привлечение инвестиций в инфраструктуру, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство и туризм, а также содействие устойчивому экономическому росту.

После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США и достиг 600 млн долларов США.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк предоставил стране более 5 млрд долларов США в виде кредитов, в том числе 1,5 млрд - на транспортные проекты и 1,7 млрд - на энергетические инициативы.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.