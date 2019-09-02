АБР: "Азербайджанские железные дороги" можно считать предвестником в регионе по реформам в секторе - ЭКСКЛЮЗИВ

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение 75 миллионов долларов США для успешной реализации реформ в АО «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

Как передает Report, эти средства являются последним траншем кредита на общую сумму 400 миллионов долларов, который был утвержден в декабре 2017 года для финансирования Программы развития железнодорожного сектора Азербайджана (RSDP). Данное финансирование состояло из двух кредитов - политического кредита (PBL) в размере 250 миллионов долларов и проектного кредита в размере 150 миллионов долларов.

Программа была разработана для улучшения качества услуг в железнодорожном секторе и финансовой жизнеспособности железнодорожных операций в Азербайджане. Компонент PBL поддержал реформы, направленные на развитие железнодорожного сектора Азербайджана, а проектный кредит был предназначен на восстановление двухпутного пути и структуры железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама протяженностью 166 км.

Утвержденные Азиатским банком средства являются вторым траншем PBL. Каждый транш кредита выделяется банком после выполнения конкретных действий. Первый транш на сумму 175 миллионов долларов был выделен 26 января 2018 года. Для получения второго транша в «Азербайджанских железных дорогах» проводилась работа по улучшению структуры управления в АО, финансового управления, структуры долговых обязательств, обеспечению финансовой независимости, операционной эффективности.

В банке считают, что по реформам железнодорожного сектора «Азербайджанские железные дороги» может считать предвестником в регионе. «Постоянное стремление ADY к повышению эффективности заслуживает высокой оценки и является важным опытом для других железнодорожных агентств региона»,- отметили в АБР.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в члены Азиатского банка развития 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.