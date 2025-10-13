АБР в рамках проекта по декарбонизации Бакинского метрополитена объявил тендер

Азиатский банк развития (АБР) объявил тендер на реализацию проекта "Декарбонизация Бакинского метрополитена для создания умного и устойчивого городского транспорта будущего".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

Срок выполнения консалтинговых услуг составит 12 месяцев, а общий бюджет проекта - 400 тысяч долларов США. Крайний срок подачи заявок - 25 октября 2025 года, ожидаемое начало работ - 1 декабря 2025 года.

По данным АБР, Бакинский метрополитен играет ключевую роль в системе общественного транспорта столицы, обеспечивая основу городской мобильности и предлагая низкоуглеродную альтернативу наземным видам транспорта.

"Бакинский метрополитен эксплуатирует три линии протяженностью около 41 километра и обслуживает 27 станций. С 2000 года пассажиропоток растет в среднем на 5% ежегодно, достигнув примерно 630 тысяч пассажиров в день в 2024 году. Правительство Азербайджана планирует направить около 2,5 млрд долларов США на расширение сети метро и модернизацию энергетической инфраструктуры", - отмечается в отчете банка.

АБР считает, что для обеспечения устойчивости и эффективности этих инвестиций Бакинскому метрополитену необходима техническая поддержка, направленная на оценку и разработку инновационных решений в области энергоэффективности, цифровизации и управления активами.

"Техническая помощь АБР будет способствовать трансформации Бакинского метрополитена в умную, устойчивую и финансово жизнеспособную систему городского транспорта. Поддержка направлена на внедрение чистой энергии, повышение энергоэффективности и оптимизацию энергетического менеджмента. Это позволит снизить потери электроэнергии, выбросы углекислого газа и операционные расходы, уменьшив зависимость от государственных субсидий и способствуя выполнению национально определяемых вкладов Азербайджана", - подчеркивает банк.

В рамках проекта планируется оценка потенциала модернизации инфраструктуры и интеграции возобновляемых источников энергии, в частности, солнечных установок и систем хранения энергии, а также внедрение интеллектуальных систем управления энергопотреблением.

"Техзадание предусматривает проведение технических, экономических и институциональных оценок, поддержку Бакинского метрополитена в разработке инвестиционно готовых компонентов проекта, согласованных с его планом расширения на 2,5 млрд долларов, а также наращивание потенциала для устойчивой реализации",- говорится в отчете.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк предоставил стране более 5 млрд долларов США в виде кредитов, в том числе 1,5 млрд - на транспортные проекты и 1,7 млрд - на энергетические инициативы.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.