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АБР улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах

АБР улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах Экономическая активность в развивающейся Азии, по прогнозам, сократится на 0,4% в нынешнем году, прежде чем возрастет на 6,8% в 2021 году
Финансы
10 декабря 2020 г. 09:59
АБР улучшил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах

Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогнозы экономического роста развивающихся стран континента в текущем году с -0,7% до -0,4%.

Как передает Report, такие данные приводятся в распространенном в четверг докладе этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

"Экономическая активность в развивающейся Азии, по прогнозам, сократится на 0,4% в нынешнем году, прежде чем возрастет на 6,8% в 2021 году, поскольку регион движется к восстановлению от последствий пандемии коронавируса", - указывается в отчете.

В сентябре АБР предрекал спад этого показателя по итогам текущего года на уровне 0,7%. Прогноз на будущий год не изменился.

"Перспективы развивающихся государств Азии улучшаются. В частности, повышены прогнозы роста для КНР и Индии - двух крупнейших экономик региона", - отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.

Так, АБР ожидает рост экономики Китая в 2020 году на уровне 2,1% вместо 1,8%, озвученных ранее. Прогноз для Тайваня повышен с 0,8% до 1,7%, Вьетнама - с 1,8% до 2,3%. Снижение ВВП Индии пересмотрено с -9% до -8%, Гонконга - с -6,5% до -5,5%, Таиланда - с -8% до -7,8%. В то же время несколько ухудшены прогнозы спада для таких стран, как Индонезия, Малайзия и Филиппины.

Прогноз уровня инфляции для государств региона скорректирован с 2,9% до 2,8%, следует из документа.

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