Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    АБР содействует Азербайджану в улучшении бизнес-среды

    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 15:41
    АБР содействует Азербайджану в улучшении бизнес-среды

    Азиатский банк развития (АБР) выступает не только в качестве партнера, как финансирующего в Азербайджане, но и в роли стратегического инвестора.

    Как сообщает Report, об этом сказал главный администратор по инвестициям представительства АБР в Азербайджане Сянан Шабанов во время панельных дискуссий на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    По его словам, банк не ограничивается только финансированием, но и сотрудничает с местными органами власти для создания благоприятной бизнес-среды.

    Шабанов добавил, что АБР укрепляет потенциал местных институтов и МСБ как с помощью финансовых продуктов, так и посредством технической помощи: "Например, могу отметить проект по расширению доступа женщин к бизнесу, который был реализован с ОАО AccessBank, и в результате около 30 женщин-предпринимателей получили поддержку для своей деятельности".

    Он отметил, что АБР создает возможности доступа для микро и малого бизнеса в Азербайджане через коммерческие банки: "В 2023 году мы утвердили кредит в национальной валюте для ОАО Bank Respublika, и эти средства были направлены на микро-бизнесы, в том числе бизнесы под руководством женщин-предпринимателей. Кроме того, мы также сотрудничаем с TuranBank и Rabitabank. Эти банки участвуют в поддержке МСБ, особенно в их трансграничных операциях".

    AIIF 2025 АБР инвестирование бизнес поддержка бизнеса
    ADB Azərbaycanda KOB-lar üçün yaratdığı maliyyə imkanlarını açıqlayıb
    ADB announces financial opportunities for SMEs in Azerbaijan

    Последние новости

    16:22

    Цены на нефть перешли к росту в пределах 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:15

    В Нью-Йорке пройдет заседание Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    16:14

    На улице Джафара Джаббарлы в Баку ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    16:11

    Азербайджан усиливает сотрудничество с ЕС в сфере правовой помощи

    Происшествия
    16:08

    Азербайджанский банк разместил облигации на 20 млн манатов на БФБ

    Финансы
    16:01

    ЕС реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана

    Внешняя политика
    16:00

    Премьер Норвегии: Россия трижды в этом году вторгалась в наше воздушное пространство

    Другие страны
    15:54

    Рютте: НАТО не желает, чтобы Россия продолжала свои опасные действия

    Другие страны
    15:46

    НАТО заявила о готовности реагировать на инцидент с российскими истребителями в Эстонии

    Другие страны
    Лента новостей