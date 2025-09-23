АБР содействует Азербайджану в улучшении бизнес-среды

Азиатский банк развития (АБР) выступает не только в качестве партнера, как финансирующего в Азербайджане, но и в роли стратегического инвестора.

Как сообщает Report, об этом сказал главный администратор по инвестициям представительства АБР в Азербайджане Сянан Шабанов во время панельных дискуссий на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

По его словам, банк не ограничивается только финансированием, но и сотрудничает с местными органами власти для создания благоприятной бизнес-среды.

Шабанов добавил, что АБР укрепляет потенциал местных институтов и МСБ как с помощью финансовых продуктов, так и посредством технической помощи: "Например, могу отметить проект по расширению доступа женщин к бизнесу, который был реализован с ОАО AccessBank, и в результате около 30 женщин-предпринимателей получили поддержку для своей деятельности".

Он отметил, что АБР создает возможности доступа для микро и малого бизнеса в Азербайджане через коммерческие банки: "В 2023 году мы утвердили кредит в национальной валюте для ОАО Bank Respublika, и эти средства были направлены на микро-бизнесы, в том числе бизнесы под руководством женщин-предпринимателей. Кроме того, мы также сотрудничаем с TuranBank и Rabitabank. Эти банки участвуют в поддержке МСБ, особенно в их трансграничных операциях".