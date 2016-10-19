АБР сокращает финансирование энергетических проектов Азербайджана на 34% - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) предлагает до конца этого года выделить кредит на сумму 1 млрд. долларов США на проекты "Южный газовый коридор", в том числе "Шахдениз-2" в рамках программы многотраншевого финансирования (MFF).

Как сообщает Report, средства могут быть выделены по двум кредитным линиям.

По информации, Совет директоров банка рассмотрит и примет решение по данному вопросу до конца этого года.

Отметим, что ранее банк заявлял, что может рассмотреть вопрос выделения средств на сумму 1,505 млрд. долларов на реализацию указанных проектов. План предусматривал выдачу частичной кредитной гарантии с целью поддержки коммерческих банков для финансирования доли государства под 16,67% годовых. В то же время отмечалось, что программа еще не представлена.

Напомним, что Совет директоров планировал рассмотрение вопроса 22 августа, позже дата была перенесена на 27 сентября. По неизвестным причинам сейчас рассмотрение вопроса планируется в конце года.