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    ​АБР рассмотрит вопрос о выделении 1,5 млрд. долларов на проект Южного газового коридора в июле

    Банк: Основной целью является оказание поддержки росту доходов Азербайджана от реализации газа

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан готов видеть Азиатский банк развития (АБР) в списке основных инвесторов проектов "Шахдениз-2" и "Южный газовый коридор". Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт банка.

    Банк объявил, что может рассмотреть вопрос выделения средств на сумму 1,505 млрд. долларов для многотраншевого финансирования (MFF) в рамках реализации двух указанных проектов.

    План предусматривает выдачу частичной кредитной гарантии с целью поддержки коммерческих банков для финансирования доли государства под 16,67% годовых. В то же время отмечается, что программа еще не представлена: "15-24 июня миссия АБР соберет факты по MFF. Менеджмент банка рассмотрит их 4 июля, а Совет директоров 22 августа".

    Основной целью инвестиционного плана является укрепление фискальной позиции Азербайджана и увеличение доходов посредством реализации газа. 

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