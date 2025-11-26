Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    АБР расширяет сотрудничество с ЦБ и Минфином в Азербайджане для развития рынков капитала

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 13:11
    АБР расширяет сотрудничество с ЦБ и Минфином в Азербайджане для развития рынков капитала

    Развитие рынков капитала считается одним из наиболее эффективных способов создания добавленной стоимости в экономике Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом главный администратор по инвестициям Азиатского банка развития (АБР) Санан Шабанов заявил на XX Международном Каспийском инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, АБР как инфраструктурный банк в основном направляет инвестиции на создание добавленной стоимости через инфраструктуру в странах-членах: "Однако для достижения устойчивого развития и долгосрочного вклада в экономику роль рынков капитала важнее, чем когда-либо. Именно поэтому в следующей стратегии АБР особо подчеркивается развитие рынков капитала".

    Шабанов отметил, что в этом направлении осуществляется тесное сотрудничество как с государственными учреждениями – Министерством финансов и Центральным банком, так и с участниками рынка – инвестиционными компаниями Unicapital, ABB Invest и др.

    "Большая часть нашей деятельности направлена на этап upstream, то есть на совершенствование местного законодательства и создание рыночных инфраструктур. Вместе с Центробанком и Минфином мы оказали поддержку в создании национальных кредитных рейтинговых агентств, а также в совершенствовании представленных законодательных актов", - сказал он.

    По его словам, сотрудничество с инвестиционными компаниями больше происходит на этапе downstream - в направлении формирования успешных примеров на рынке:

    "Долгое время звучали тезисы о низкой осведомленности на рынке. Но основываясь на собственном опыте, могу сказать, что в корпоративном секторе существует достаточная осведомленность. IPO, проведенное "ABB Invest" и Международным банком в прошлом году, это доказало - более 20-25 тыс. новых инвесторов приняли участие в этом процессе, став акционерами. Это показывает наличие на рынке как минимум 25 тыс. информированных и готовых к инвестициям потенциальных инвесторов", - отметил Шабанов.

    Санан Шабанов Азиатский банк развития Каспийский инвестфорум
    ADB kapital bazarlarının inkişafı üçün Azərbaycanda requlyatorlarla əməkdaşlığı genişləndirir
    ADB expanding co-op with Central Bank, Azerbaijan's Finance Ministry to develop capital markets

    Последние новости

    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    14:00

    Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей