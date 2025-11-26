АБР расширяет сотрудничество с ЦБ и Минфином в Азербайджане для развития рынков капитала

Развитие рынков капитала считается одним из наиболее эффективных способов создания добавленной стоимости в экономике Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом главный администратор по инвестициям Азиатского банка развития (АБР) Санан Шабанов заявил на XX Международном Каспийском инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, АБР как инфраструктурный банк в основном направляет инвестиции на создание добавленной стоимости через инфраструктуру в странах-членах: "Однако для достижения устойчивого развития и долгосрочного вклада в экономику роль рынков капитала важнее, чем когда-либо. Именно поэтому в следующей стратегии АБР особо подчеркивается развитие рынков капитала".

Шабанов отметил, что в этом направлении осуществляется тесное сотрудничество как с государственными учреждениями – Министерством финансов и Центральным банком, так и с участниками рынка – инвестиционными компаниями Unicapital, ABB Invest и др.

"Большая часть нашей деятельности направлена на этап upstream, то есть на совершенствование местного законодательства и создание рыночных инфраструктур. Вместе с Центробанком и Минфином мы оказали поддержку в создании национальных кредитных рейтинговых агентств, а также в совершенствовании представленных законодательных актов", - сказал он.

По его словам, сотрудничество с инвестиционными компаниями больше происходит на этапе downstream - в направлении формирования успешных примеров на рынке:

"Долгое время звучали тезисы о низкой осведомленности на рынке. Но основываясь на собственном опыте, могу сказать, что в корпоративном секторе существует достаточная осведомленность. IPO, проведенное "ABB Invest" и Международным банком в прошлом году, это доказало - более 20-25 тыс. новых инвесторов приняли участие в этом процессе, став акционерами. Это показывает наличие на рынке как минимум 25 тыс. информированных и готовых к инвестициям потенциальных инвесторов", - отметил Шабанов.