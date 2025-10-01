АБР предложил Азербайджану помощь в реализации национальной водной стратегии

Азиатский банк развития (АБР) готов содействовать Азербайджану в реализации национальной водной стратегии, включая модернизацию ирригационных систем, внедрение цифровых технологий и поддержку фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, ключевым элементом для оценки водоснабжения, особенно в странах, расположенных ниже по течению рек, таких как Азербайджан, является анализ рисков.

"Мы используем спутниковые данные и изображения для оценки доступности воды в различных географических зонах. Вода не знает границ, поэтому мы рассматриваем не только отдельную страну, но и регион в целом. После проведения оценки рисков мы выявляем "горячие точки" – территории с вероятностью наводнений или, напротив, зоны с высоким риском засухи и крайне низкими запасами воды. Причины могут крыться не только в климате, но и в политике", - отметила С.Джамал.

Она напомнила, что недавно АБР утвердил новую стратегию партнерства с Азербайджаном.

"Что касается государственного сектора, у нас пока нет инвестиций, но мы реализуем ряд проектов в частном секторе. При этом наш опыт может помочь Азербайджану в практической реализации национальной водной стратегии. В частности, речь идет о модернизации оросительной инфраструктуры, подготовке дорожной карты по применению искусственного интеллекта для обработки и использования данных, а также о работе с фермерами - конечными пользователями оросительных систем и семенного обеспечения", - добавила глава представительства.