АБР поможет Азербайджану в подготовке проектов для развития умной энергетики и цифровой инфраструктуры

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение технической помощи в рамках регионального проекта "Стимулирование роста и новых направлений в Азии и Тихоокеанском регионе", который охватывает четыре страны, включая Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект направлен на поддержку нескольких ключевых секторов - сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельских районов (аграрная политика, институциональное развитие, повышение потенциала); энергетический сектор (передача и распределение электроэнергии, энергоэффективность, развитие сектора и институциональные реформы); информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-услуги и индустрия, цифровая инфраструктура); водоснабжение и городская инфраструктура (городская политика, институциональное развитие и развитие потенциала).

Финансирование в размере 4 млн долларов США будет предоставлено через Фонд инноваций в сфере умной энергетики (Smart Energy Innovation Fund). АБР отмечает, что кластер направлен на поддержку трансформации энергетических систем в ряде развивающихся стран-членов - Азербайджане, Монголии, Филиппинах и Таиланде, с возможным расширением на Индию, Казахстан, Кирибати, Кыргызстан, Папуа–Новую Гвинею, Таджикистан и Тувалу.

По информации АБР, кластер техпомощи позволит внедрять решения с инновационными компонентами - умные сети, интеграцию возобновляемой энергии и межсекторальные системы чистой энергетики. Кластер состоит из двух подпроектов, обеспечивающих техническую и аналитическую поддержку, а также обмен знаниями между странами-членами для выявления инвестиционных возможностей и необходимых политических мер.

Проект будет способствовать развитию надежной, доступной и низкоуглеродной энергетики за счет подготовки и внедрения межсекторальных и умных энергетических решений.

Основные мероприятия включают подготовку проектов (как суверенных, так и несуверенных) и распространение знаний.

Техпомощь будет сосредоточена на чистых и инновационных технологиях генерации энергии, умных сетях и системах управления энергией, инфраструктуре сетевой интеграции, включая хранение энергии, мультисекторных услугах - электрической мобильности и интеграции "транспорт-сеть".

Также будут изучаться инновационные бизнес-модели и механизмы финансирования, направленные на привлечение частного сектора и повышение климатоустойчивости.

В рамках проекта запланированы CPS-оценки, отраслевые и технологические анализы, диагностика частного сектора, подготовка предварительных технико-экономических оценок суверенных и несуверенных проектов, а также мероприятия по повышению технологической готовности и обмену знаниями.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.