АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность предоставления технической помощи для реализации регионального проекта "Поддержка экономических знаний и развитие потенциала для Центральной и Западной Азии".

Как передает Report со ссылкой на банк, проект охватывает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Финансирование в размере 750 тыс. долларов США планируется предоставить через Специальный фонд технической помощи.

Как отмечают в АБР, главная цель инициативы - укрепить экономическую работу банка и обеспечить систематическое использование аналитических данных в операциях на уровне стран. Это позволит развивающимся государствам Центральной и Западной Азии улучшить качество принятия решений, опираясь на доказательную и структурированную экономическую аналитику.

В банке подчеркивают, что большинство стран региона остаются слабо диверсифицированными: их рост по-прежнему зависит от экспорта сырья или ограниченной производственной базы. Такая модель делает экономики уязвимыми к внешним шокам - колебаниям мировых цен и спроса, а также к слабой интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. В этих условиях приоритетами становятся качественное макроэкономическое управление, эффективная торговая и инвестиционная политика, структурные реформы для стимулирования частного сектора и создания рабочих мест, экологические решения и внедрение современных подходов к цифровизации.

По мнению аналитиков АБР, в некоторых странах региона процесс перехода к рыночной экономике все еще продолжается.

"Рост экспорта, ориентированного на частный сектор, сопровождается высокой неопределенностью, а государственные институты зачастую не располагают достаточным потенциалом для разработки и реализации политики, основанной на данных. Банк подчеркивает важность повышения осведомленности государственных структур о принципах разработки политики на основе знаний и о необходимости применения количественного и качественного анализа для принятия обоснованных решений. Эффективное использование доказательной аналитики способствует разработке решений, которые ускоряют развитие частного сектора", - подчеркивает банк.

Хотя АБР уже поддерживает реализацию страновых планов в области знаний, разработанных представительствами банка, требуется единый региональный подход, который позволит мобилизовать кадровый потенциал и укрепить возможности государственных институтов в экономическом анализе. Такой подход может быть достигнут через подготовку приоритетных аналитических материалов, улучшение доступности данных и целевое развитие компетенций специалистов.

Банк также отмечает необходимость создания платформы для взаимодействия сотрудников, работающих со странами Центральной и Западной Азии: "Такая платформа должна обеспечить сотрудничество с исследовательскими центрами и профильными министерствами, чего сегодня не хватает, и укрепить аналитические возможности региона".