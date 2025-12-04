Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 16:41
    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность предоставления технической помощи для реализации регионального проекта "Поддержка экономических знаний и развитие потенциала для Центральной и Западной Азии".

    Как передает Report со ссылкой на банк, проект охватывает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Финансирование в размере 750 тыс. долларов США планируется предоставить через Специальный фонд технической помощи.

    Как отмечают в АБР, главная цель инициативы - укрепить экономическую работу банка и обеспечить систематическое использование аналитических данных в операциях на уровне стран. Это позволит развивающимся государствам Центральной и Западной Азии улучшить качество принятия решений, опираясь на доказательную и структурированную экономическую аналитику.

    В банке подчеркивают, что большинство стран региона остаются слабо диверсифицированными: их рост по-прежнему зависит от экспорта сырья или ограниченной производственной базы. Такая модель делает экономики уязвимыми к внешним шокам - колебаниям мировых цен и спроса, а также к слабой интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. В этих условиях приоритетами становятся качественное макроэкономическое управление, эффективная торговая и инвестиционная политика, структурные реформы для стимулирования частного сектора и создания рабочих мест, экологические решения и внедрение современных подходов к цифровизации.

    По мнению аналитиков АБР, в некоторых странах региона процесс перехода к рыночной экономике все еще продолжается.

    "Рост экспорта, ориентированного на частный сектор, сопровождается высокой неопределенностью, а государственные институты зачастую не располагают достаточным потенциалом для разработки и реализации политики, основанной на данных. Банк подчеркивает важность повышения осведомленности государственных структур о принципах разработки политики на основе знаний и о необходимости применения количественного и качественного анализа для принятия обоснованных решений. Эффективное использование доказательной аналитики способствует разработке решений, которые ускоряют развитие частного сектора", - подчеркивает банк.

    Хотя АБР уже поддерживает реализацию страновых планов в области знаний, разработанных представительствами банка, требуется единый региональный подход, который позволит мобилизовать кадровый потенциал и укрепить возможности государственных институтов в экономическом анализе. Такой подход может быть достигнут через подготовку приоритетных аналитических материалов, улучшение доступности данных и целевое развитие компетенций специалистов.

    Банк также отмечает необходимость создания платформы для взаимодействия сотрудников, работающих со странами Центральной и Западной Азии: "Такая платформа должна обеспечить сотрудничество с исследовательскими центрами и профильными министерствами, чего сегодня не хватает, и укрепить аналитические возможности региона".

    Азербайджан Азиатский банк развития Армения Грузия Казахстан Кыргызстан Пакистан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
    ADB to help Azerbaijan reduce susceptibility to exogenous shocks
    Elvis

    Последние новости

    17:06

    К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета

    Происшествия
    17:03

    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Другие страны
    16:54

    Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничество

    Внешняя политика
    16:53

    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    В регионе
    16:46

    Синоптики предупредили о ливнях в Баку

    Экология
    16:43

    Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене

    В регионе
    16:43

    Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    16:41

    АБР поможет Азербайджану снизить уязвимость к внешним шокам

    Финансы
    16:40

    В Азербайджане предлагают снизить налоговую ставку по дивидендам из-за рубежа до 5%

    Бизнес
    Лента новостей