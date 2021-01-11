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АБР поддержит управление эффективной экономической политикой в Азербайджане

АБР поддержит управление эффективной экономической политикой в Азербайджане Азиатский банк развития (АБР) начал реализацию проекта технической поддержки по повышению знаний для более эффективной экономической политики в Азербайджане
Финансы
11 января 2021 г. 12:42
АБР поддержит управление эффективной экономической политикой в Азербайджане
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Азиатский банк развития (АБР) начал реализацию проекта технической поддержки по повышению знаний для более эффективной экономической политики в Азербайджане. Проект продлится до конца 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, проект оценивается в 380 тыс. долларов США и будет финансироваться из специального фонда технической поддержки (TASF).

В рамках проекта предполагается развитие государственного управления и институционального потенциала. Наряду с этим, проект будет способствовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития в Азербайджане.

В сообщении подчеркивается, что проект реализуется в рамках Стратегии сотрудничества Азиатского банка развития для Азербайджана на 2009-2022 годы.

Отмечено, что после восстановления независимости в 1991 году в Азербайджане произошли важные экономические изменения. Экономика Азербайджана остается уязвимой к внешним воздействиям в результате зависимости от доходов от экспорта углеводородной продукции. При этом правительство с 2016 года вкладывает значительные средства в реформы для ускорения развития ненефтяной экономики.

Цель проекта технического обеспечения - повышение эффективности государственных расходов, направленных на экономические реформы.

В сообщении подчеркивается, что Азербайджан также начал выступать в качестве донора. В ноябре 2019 года Азербайджан объявил о выделении средств в размере 5 миллионов долларов США Международной ассоциации развития, по 2 млн долларов США Азиатскому фонду развития и Европейскому банку реконструкции и развития. Также В марте 2020 года Азербайджан принял решение о выделении Всемирной организации здравоохранения 5 млн долларов США.

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