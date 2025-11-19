Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в Азербайджане

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 18:19
    Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность предоставления технической помощи на региональный проект "Ускорение и поддержание всеобщего охвата услугами здравоохранения (UHC) через сеть обмена знаниями и ресурсами UHC PEERS".

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает 43 страны, включая Азербайджан. Финансирование в размере 495 тыс. долларов США планируется выделить через Специальный фонд технической помощи.

    Проект направлен на поддержку усилий стран региона в продвижении к всеобщему охвату услугами здравоохранения. В рамках инициативы АБР создаст сеть практиков и специалистов в области государственной политики - UHC PEERS, которая будет заниматься обменом опытом и совместной разработкой решений в сфере здравоохранения.

    В технической помощи предусмотрены следующие направления работы: формирование репозитория передовых практик и знаний по внедрению UHC в странах региона и за его пределами; разработка решений, включая гендерно-ориентированные цифровые инструменты для здравоохранения; содействие обмену опытом между странами на равных; совместное наращивание потенциала через сети и профессиональные альянсы, включая участие частного сектора; создание онлайн-платформ для обмена знаниями.

    Несмотря на то, что всеобщий охват услугами здравоохранения включен в Цели устойчивого развития ООН, многие государства Азии и Тихого океана все еще отстают в достижении UHC. Индекс охвата в регионе вырос с 45 до 68 пунктов в 2000–2021 годах, однако прогресс заметно замедлился: с 2015-го по 2021-й - всего рост на 3 пункта, а после 2019 года рост остановился.

    Среди ключевых проблем выделены низкий охват работников неформального сектора; обеспечение качества услуг; предотвращение мошенничества; реформа систем оплаты поставщикам; слабое использование цифровых технологий и ИИ; высокая доля прямых расходов населения - свыше 40% во многих странах; низкие средние расходы на здравоохранение - около 40 долларов на человека при рекомендациях ВОЗ минимум 86 долларов.

    "Пандемия COVID-19 дополнительно осложнила ситуацию: в 2021 году в 92% стран были нарушены базовые медицинские услуги, а 25 млн детей недополучили вакцинацию. Страны с более устойчивыми системами UHC пережили кризис легче", - подчеркивает банк.

    АБР отмечает необходимость активного вовлечения частного сектора. Несмотря на опасения конкуренции, участие частных структур рассматривается как важный элемент устойчивых систем здравоохранения. В рамках техпомощи страны получат консультации по разработке и внедрению UHC, обеспечению доступности и качества медицинских услуг, а также доступ к региональной платформе знаний.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

    В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

    АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

